『Omega Swatch Moonphase snoopy【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 23時 52分に出品され03月13日 23時 52分に終了予定です。即決価格は25,700円に設定されています。現在208件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドとモデル】

この時計は、オメガとスウォッチのコラボレーションによる「MoonSwatch」シリーズの一部です。特に「Mission to the Moonphase」モデルは、宇宙をテーマにしたデザインが特徴です。



Snoopyが、2時位置にあるムーンフェイズのサブダイヤルを飾っています。



【素材とデザイン】

ホワイトのバイオセラミックケースは、軽量で耐久性に優れています。クロノグラフ機能を備え、精密な時間計測が可能です。



【付属品とコレクション】

オリジナルの箱、説明書、保証書が付属しており、コレクターにとっても価値のあるアイテムです。



- ブランド: Omega

- モデル名: MoonSwatch

- 色: ホワイト

- 素材: バイオセラミック

- 機能: クロノグラフ

- 付属品: 箱、説明書、保証書

- コレクション名: MoonSwatch Collection



2024年７月購入 未使用です。

レシート添付します。



すり替え等トラブル防止の為、購入後の返品、返金はお受けできません。

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ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ Omega

Swatch

Moonphase

snoopy