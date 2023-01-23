『Supreme 20fw リュック バックパック【2024年最新】 』はヤフオクでから04月27日 12時 45分に出品され04月27日 12時 45分に終了予定です。即決価格は10,823円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supremeのリュックです。

ポケットも多く、使いやすいです。

月に1,2回程度使用していました。

目立つ汚れ等はありませんが、中古品ですのでご理解ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Supreme

20fw

リュック バックパック