『人気 イタリア製 ジャブスアルキヴィオ パーカー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 17時 32分に出品され04月15日 17時 32分に終了予定です。即決価格は9,204円に設定されています。現在896件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 記載サイズ 46

上衣

着丈 63

身幅 49

肩幅 42

袖丈 60

素材 レーヨン 63% ナイロン 32% ポリウレタン 5%

生産 イタリア製

定価 42,900円

状態 多少の着用感は有りますが、特に記載する傷汚れなし。綺麗です。

・首周りには台が付くことでフードの立ち上がりが適度にあり、ジップを上まで留めた際に首元をカバーするのがアメリカブランドなどのパーカーとの違いです。洗練されたシルエットとシンプルなデザインが特徴。

・その"PUCCI"のフード入口部分にゴールドのロゴプリントを入れたのが、今回のBR別注ポイント。ロゴはフードを垂らした際に正対するよう配置。またロゴ自体を大胆に大きくすることで柄物を身に付ける感覚で着用することができます。

・素材は「giabsarchivio(ジャブスアルキヴィオ)」のジャージーの中でもラグジュアリー感のあるシルキージャージーを採用。

・レーヨン特有の滑らかさ、ナイロンによる上品な光沢感はまるでシルクを彷彿。さらにポリウレタンによる快適なストレッチ性によって生まれる、スポーティな要素を兼ね備えた新感覚のジャージーです。



他にも、フィナモレ バルバ ギィローバー などのシャツや

PT01 インコテックス トラマロッサ ソリード シビリア ヤコブコーエン などの パンツ、ジャケット はラルディーニ 、タリアトーレ 、カルーゾ 、ルビアム なども多数出品しております。

季節物は クルチアーニ ザノーネ ジョンスメドレー などの ポロシャツ コットンニット も出品中です。

サイズアウトや、着用しなくなったものなどを今後も出品していきますので是非ご覧下さい 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ジャブスアルキヴィオ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 人気

イタリア製

ジャブスアルキヴィオ

パーカー