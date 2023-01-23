『LINEN MESH KNIT/オーバーサイズリネンメッシュニット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 06時 05分に出品され03月05日 06時 05分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 即完売したsoerteのニットです。

試着のみの新品未使用品です。(タグもついてます)

サイズが合わなかった為、出品します。



【OVERSIZE LINEN MESH KNIT】



今シーズンのキーワードでもある透け感を、オーバーサイズのメッシュニットで表現した1着。



こちらはシャリ感のあるリネンとコットン、ナイロンを撚糸した素材を採用しており、清涼感とハリ感の塩梅が非常に良よく、透かし柄で編んでもダレすぎず、しっかりとデザイン性のある柄を活かせる素材になります。



主なスタイリングとしてはシンプルなカットソーやシャツの上からレイヤードしていただく他、ニットの透け感を利用してグラフィックTや柄シャツなどを見せるのもおすすめです。



シャリ感のあるリネンを使用しているため、シンプルになりがちな夏の時期にも気兼ねなくレイヤードしてお楽しみいただけるアイテムとなっております。





カラー···ブラック

袖丈···長袖

着丈···ミドル

柄・デザイン···無地

ネック···クルーネック

素材···麻

季節感···春、夏、秋、冬



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カラー···ブラック



袖丈···長袖



柄・デザイン···無地



カラー···ブラック

ネック···Uネック

素材···ニット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ソエルテ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ LINEN

MESH

KNIT/オーバーサイズリネンメッシュニット