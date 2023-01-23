『eimy istoire☆ボリュームティアードワンピ 新品 未使用【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 23時 27分に出品され03月31日 23時 27分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在72件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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※値下げ不可

※撮影環境などにより多少色味に違いを感じる場

合があります。

■size:free

■色:ダークグリーン

※自宅保管となりますので、神経質な方はご遠慮下さい。

#eimyistoire #エイミーイストワール #ワンピース #膝丈 #ZARA #新品 #未使用



シルエット···ティアード



カラー···グリーン



柄···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: エイミーイストワール

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ eimy

istoire☆ボリュームティアードワンピ

新品

未使用