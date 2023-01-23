『【美品】Paul Smith テーラードジャケット 国旗総柄 ストライプ 黒 M【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 23時 58分に出品され03月23日 23時 58分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



【商品紹介】



■ブランド

PAUL SMITH LONDON

Paul Smith LONDON

paul smith LONDON

ポールスミス ロンドン

ポールスミスロンドン

PAUL SMITH

PAULSMITH

Paul Smith

PaulSmith

paul smith

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ポール スミス

ポールスミス



■商品名

テーラードジャケット

ストライプジャケット

2Bテーラードジャケット

長袖ジャケット

ジャケット



■色・柄

ブラック

黒

ストライプ

マルチカラー

国旗柄

総柄

派手

国旗

世界



■表記サイズ

M



■生産国

日本



■素材

表地：ウール 54%

コットン 46%

裏地：ポリエステル 100%



■実寸サイズ(単位:cm)

着丈：70

身幅：51

肩幅：43

袖丈：62

(素人寸法のため、多少の誤差はお許し下さい。)



■デザイン

ストライプ柄のテーラードジャケットですが、裏地が豪華でオシャレなデザインであり、遊び心があります一着になります。

着脱の際や、ポケット、袖裏からも国旗柄が見えるため他と差がつきます。



■状態

中古品ではありますが、目立った傷や汚れ・シミはなく、状態は良好だと思います。

あくまで中古品ですので、神経質な方はご遠慮下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】Paul

Smith

テーラードジャケット

国旗総柄

ストライプ

黒

M