『ルイヴィトン スピーディ 30【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 19時 03分に出品され05月15日 19時 03分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在914件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイヴィトン

モノグラム

スピーディ 30



もう何十年も前に

ルイヴィトンカタログサービスで

購入しました。

正規品です。

保存袋や箱はもうありません。



長年クローゼットにしまったままでした。

かなりの月日が経っておりますが

まだまだ普通に使えると思います。



鍵はバッグ本体についているものは

そのままございますが(写真16)

これを開けるための鍵は

無くしてしまいございません。



チャック部のヌメ革が切れてしまってますが切れたものは残ってますので

一応一緒にお送りします。(写真3)

チャック開閉には問題ごさいません。



多少の難や使用感はかなりございますが生地自体の痛みは比較的少なく穴などは開いておりませんので

使用する分にはまだまだ十分だと思います。



経年変化は画像でよくご確認いただき

なにかありましたら質問してください。



お安く出品させていただきます。

以上の点を踏まえてご購入検討いただけましたらと思います。



すり替え防止の為、ＮＣＮＲ！



クレーマーのご購入はお断りします！



発送時はある程度小さくたたませて

いただきの発送となりますので

ご理解いただけますようよろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン

スピーディ

30