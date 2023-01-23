『Stussy ステューシー 長袖シャツ ネルシャツ フランネル チェック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 12時 45分に出品され03月20日 12時 45分に終了予定です。即決価格は8,658円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #古着DENILOの出品アイテム



#DENILOが出品している長袖シャツ





■Stussy ステューシー



目立つ傷や汚れはございません。

写真でご確認ください。

出品商品は全て古着又はビンテージアイテムですので、見落としている小さい汚れ等はあるかもしれませんことをご了承の上ご購入ください。

写真をご確認の上気にならない方、古着に抵抗のない方にはお得な商品でございます。



■カラー ブラック ホワイト 黒 白

■組成 コットン100%

■生産国 インド製



■サイズM

着丈 74cm

肩幅 46.5cm

身幅 53cm

袖丈 63cm





多少の誤差はご了承ください。



#古着DENILOの出品アイテム



#DENILOが出品している長袖シャツ



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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Stussy

ステューシー

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