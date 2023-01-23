『セリーヌ キャンバス 2wayハンドバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 01時 25分に出品され03月24日 01時 25分に終了予定です。即決価格は32,338円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある商品の中からご覧いただき誠にありがとうございます。



【商品名】

セリーヌ キャンバス 2wayハンドバッグ



#ECCeline



シリアル : S SL 3199



サイズ : 縦32cm 横28cm マチ8cm



【商品説明】

内側に汚れや、全体的に型崩れが御座います。ご使用される際での不具合はございませんが、購入前に気になる箇所などございましたら、コメントいただければと思います。



【付属品等について】

付属品は御座いません。画像内の箱や保存袋は付属致しませんのでご理解の程、宜しくお願い致します。



【真贋等について】

プロの市場から買い付けた後にプロの鑑定士2人で二重チェックの厳しい真贋を通していますので全ての商品が確実の正規品なのでご安心してお買い物頂けます。

なるべく質の良い商品を提供したい為状態の良いブランド品を選別しております。



【購入先】

こちらの商品の仕入れ先はAACDに加盟している【BRAND OFF】から購入しています。

確実正規品なのでご安心してお買い物して頂ければと思います。



最後までお読み頂き誠にありがとうございます。

今後とも宜しくお願い致します。



✅7875957 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 全体的に状態が悪い ブランド: セリーヌ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ セリーヌ

キャンバス

2wayハンドバッグ