『セリーヌ キャンバス 2wayハンドバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 01時 25分に出品され03月24日 01時 25分に終了予定です。即決価格は32,338円に設定されています。現在677件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|全体的に状態が悪い
|ブランド:
|セリーヌ
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落札価格32338円
677 入札履歴
終了
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