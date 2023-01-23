『希少✨SECOLO セコロ ショルダーバッグ 2way ゴールド金具 レザー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月09日 17時 28分に出品され04月09日 17時 28分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【即購入OK】



人気の形 2way ブラック レザー ゴールド金具♪



ストラップ付きなのでシーンに合わせてお使いください♪





●アイテム

XXI SECOLO MADE IN ITALY

セコロ イタリア製 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ レザー ゴールド金具 カデナ 南京錠 ブラック 斜め掛け クロスボディ レディース





●サイズ

タテ23cm

ヨコ26cm

マチ11cm

ショルダーストラップ100cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。





●状態

多少金具などに使用感ありますが角スレなども無く綺麗なお品です。





●カラー

ブラック 黒





●素材

レザー 本革





●購入先

大手ブランドリユースショップ





●その他、注意事項

※検品はしておりますが素人検品の為見落とし等ある可能性があります。

画像にて確認お願い致します。



※使用に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージはご了承ください。

中古品にご理解がない方神経質な方、完璧な商品をお求めのかたはご遠慮ください。



※あくまでも中古品になりますのでご理解のある方のみご購入をお待ちしております。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ベンティズモセコロ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 希少✨SECOLO

セコロ ショルダーバッグ



2way

ゴールド金具 レザー