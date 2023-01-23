『ソニー ワイヤレスイヤフォン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 04時 41分に出品され03月15日 04時 41分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品説明



【中古】SONY ソニー INZONE Buds WF-G700N ワイヤレスイヤホン



■商品概要



SONY製ワイヤレスイヤホン「INZONE Buds WF-G700N」です。高音質と快適なフィット感を兼ね備えた人気モデルです。



■状態



・開封済みの中古品です。

・細かい使用感が見られます。

・付属品は未使用です。

・数回使用しましたは長時間の使用しておりません。万が一のトラブルに関してはご自身でのご対応をお願いいたします。



写真に写っているものが全てです。中古品であることをご理解いただいた上でご検討ください。

ノークレームノーリターンでお願いします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ソニー