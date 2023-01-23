『【は様専用】paul smith black ポールスミス ブラック コート【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 17時 29分に出品され04月24日 17時 29分に終了予定です。即決価格は11,115円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ○アイテム

paul smith black ポールスミスブラック

チェスターコート ダブル ドット柄



○サイズ

40サイズ（M相当）



肩幅 38cm

身幅 42cm

袖丈 58cm

着丈 97cm



平置き実寸。



○状態

目立った傷や汚れなし



○カラー

ブラック ドット柄



○素材

表地

ウール 75%

ナイロン 24%

ポリエステル 1%



裏地

キュプラ 100%



○購入先

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【は様専用】paul

smith

black

ポールスミス

ブラック

コート