『YONEX バドミントンラケット アストロクス99【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 23時 03分に出品され04月26日 23時 03分に終了予定です。即決価格は18,400円に設定されています。現在105件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 3ug5

緑のみ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バドミントン>>>ラケット 商品の状態: やや傷や汚れあり