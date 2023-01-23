『美品District Vision × New Balance MRCELVD4【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 15時 19分に出品され04月11日 15時 19分に終了予定です。即決価格は13,962円に設定されています。現在756件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 District Vision × New Balance FuelCell Supercomp Elite V4 "Aluminum Grey"

ディストリクトビジョン × ニューバランス フューエルセル スーパーカンプ エリートV4 "アルミニウムグレー"です。



スタイルコード:MRCELVD4



カラーはグレー、サイズUS11、29cmです。



状態は一度着用のみの美品、元箱が付属いたします。



ご購入、コメント前に自己紹介欄をご覧ください。



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よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 29cm ブランド: ディストリクトヴィジョン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 美品District

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