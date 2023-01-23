『benine9 オーバーシルエットドライバーズニットベスト【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 05時 35分に出品され03月18日 05時 35分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 benine9 オーバーシルエットドライバーズニットベスト



kanayama taiseiさんやivyさんなど多くのインフルエンサーが愛用。



上質なウールを多本取りし重厚感ある両畔編みでデザインしたオーバーシルエットのドライバーズニットベスト。

エクストラファインラムズウールが着心地を軽く演出してくれます。



定価…約46000円

素材: WOOL 100%

カラー:オレンジ

原産国: made in JAPAN

サイズスペック:

Lサイズ: 着丈75cm / 肩幅50cm / 身幅58cm



カラー···オレンジ



季節感···春



季節感···秋,春



季節感···冬,秋,春



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ビーナイン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ benine9

オーバーシルエットドライバーズニットベスト