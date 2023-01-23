『KMRii ケムリ ブレスレット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 14時 42分に出品され03月08日 14時 42分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在332件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 KMRii ケムリ



ブレスレット



3段階調整



通称イモムシブレスレット ピラミッドスタッズを隠すことでイモムシっぽい見た目に。



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ifsixwasnine 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ケムリ

カテゴリ ファッション

メンズ

アクセサリー タグ KMRii

ケムリ ブレスレット