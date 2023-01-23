『✴︎美品✴︎Admiralゴルフ スタンド式キャディーバック【2024年最新】 』はヤフオクでから04月10日 08時 49分に出品され04月10日 08時 49分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在921件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます



Admiral ゴルフのキャディーバックです。

軽量でカモフラ柄ネイビーandピンク



男女問わずご利用いただけます



年に数回ラウンド時に使用していました。保存状態はよく目立つ大きな傷や素材のほつれ等はありません。ただ、中古商品ですのでそこの所を了承して頂ける方でお願いします。



ネームホルダーは付いてません。



お値下げはいたしませんので、コメントでの値引き交渉はお控えください。



【商品説明】



カラー：ネイビー ピンク

素材：ポリエステル





ブリーフィング

キャロウェイ

タイトリスト

ダンロップ

ゼクシオ

スリクソン

adidas

パーリーゲイツ

ルコック

オークリー

アドミラル



種類···キャディバッグ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし