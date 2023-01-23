『新品電池ベルト LONGINES ロンジン QZ ゴールド レディース 腕時計【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 06時 05分に出品され03月05日 06時 05分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Immediate purchase is OK. We only sell genuine products. Please buy with confidence.

管理番号 7282



☆稼働品/ It is in working condition.

☆正規品/ genuine product

☆クリーニング済み/ Cleaned and sanitized!

☆新品電池 交換済み/new battery



お値引きコメント歓迎ですが

そのコメント通知で、いいねしている他の方が見て即購入される事もあります。基本早い物勝ちとさせて頂きますので、ご了承ください（特にいいね数が多いほどよく横取りがありますので出来れば即購入下さいませ）



※他でも出してますので売れた場合は

商品消去させて頂きますのでご了承下さい



【文字盤カラー】 ゴールド 金

【ベルトカラー】 ブラック 黒

【腕まわり】 ～16.5㎝



☆革ベルトの方は穴を開ければほとんどの方が

ご使用頂けます

腕まわり調整は時計店で可能です



※公安委員会の許可証の元

古物市場にて購入したものです

【正規品保証】いたします

万が一届いた商品に問題がありましたら

無償修理、返金、返品等の対応させて頂きますのでご安心ください。



購入元 日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場



☆まとめ買い割引き致します



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#AJウォッチ

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文字盤カラー...ゴールド

ベルトカラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ロンジン

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