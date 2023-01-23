『極美品 G-SHOCK GW-9300DC マッドマン 電波ソーラー 限定カラー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 08時 11分に出品され04月14日 08時 11分に終了予定です。即決価格は22,797円に設定されています。現在189件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 極美品

CASIO G-SHOCK

GW-9300DC-1JF

MUDMAN マッドマン

Master in Desert Camouflage

（マスター・イン・デザート・カモフラージュ）

タフソーラー 電波受信 電波ソーラー マルチバンド6

方位計、温度計搭載 ツインセンサー

マッドレジスト（防塵・防泥）

ブラック デザートカモ 反転液晶



タフソーラー充電、自動電波受信、動作確認済み。

☆(無謀な交渉等が多すぎる為)

価格の相談はお受けしておりません。



■ケースサイズ (H×W×D): 53 × 50.8 × 18.2 mm

質量: 70g



●バンド：145～215mm

●サイズ：53.0×50.8×18.2mm

●質量：70g

●耐衝撃構造

●タフソーラー（ソーラー充電システム）

●防塵・防泥構造

●20気圧防水機能

●電波受信機能：自動受信／手動受信：

●ワールドタイム：世界48都市（31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き）+UTC（協定世界時）の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能

●方位計測機能、磁気偏角補正機能、方位補正機能

●温度計測機能（計測範囲：-10～60℃）

●ムーンデータ（月齢・月の形表示）

●ストップウオッチ（1/100秒、1,000時間計、スプリット付き）

●タイマー（セット単位：1分、最大セット：24時間、1秒単位で計測）

●時刻アラーム5本（1本のみスヌーズ機能付き）・時報

●バッテリーインジケーター表示

●パワーセービング機能

●フルオートカレンダー

●12/24時間制表示切替

●操作音ON/OFF切替機能

●ELバックライト（フルオートELライト、残照機能、残照時間切替（1.5秒/3秒付き）



☆現状渡しの中古品です、多少の小傷、スレ等は有る場合がございます。ご理解頂ける方のみご検討願います。



☆USED商品は保証がございません。稼働品、ジャンク品にかかわらず、メンテナンスが必要な場合は購入者様でお願い致します。



☆掲載写真は、実際の色合いと異なる場合が御座いますので、ご了承願います。



☆購入後のキャンセル、返品、クレーム等は一切お受け出来ませんので慎重にご検討願います。



☆不明な点は購入前にご質問願います。但し過度なご質問等に関しましてはご返答しかねますので、宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジーショック

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