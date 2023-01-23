『新品未使用 BRIEFING ブリーフィング ショルダーバッグ メッセンジャー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 21時 03分に出品され04月03日 21時 03分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在525件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ● 商品名:BS BOX SHOULDER



●品番:BRA241L41



● 定価:24,200円



●カラー:BLACK



●サイズ:

W35.5 H26 D10cm



●素材:



●状態:

新品未使用



●その他、注意事項:

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品未使用

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