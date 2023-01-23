『イエナ コットンストレッチアンサンブル【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 01時 08分に出品され04月14日 01時 08分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在283件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年3月にベイクルーズストアで購入しました。着用回数は、カーデガンは5回程度、中の半袖は1回です。



家庭の洗濯機でエマールの洗剤を使って着用の度に洗濯しております。



半袖は毛羽立ちもあまりなく、傷汚れなし。

カーデガンは少し毛羽立ちがあり、

袖口に少し使用感あります。





コットンストレッチアンサンブル

カラー サックスブルー

サイズ フリー

価格¥19,800





【2024SS】

IENA



季節の変わり目に重宝するアンサンブル。

ストレッチ糸をプレーティングし、ストレスフリーな着心地の一着。

特殊な紡績技術によりシルクのような光沢感や滑らかさが実現しました。

程よいシャリ感と綺麗な目面が特徴です。

ややコンパクトなサイズ感ですが、身体のラインを拾いにくいシルエットに。

ベーシックカラーに加え、スタイリングを華やかにしてくれる淡いカラーも魅力的。

それぞれ単品でもお使いいただけ、デイリーからお仕事使いまで幅広いシーンにマッチします。

気温が安定しない時期にあると頼りになる一着です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: イエナ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ イエナ

コットンストレッチアンサンブル