『青色 布製 ダイニングチェア【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 02時 50分に出品され04月06日 02時 50分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在690件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 現地引取限定（現地引渡しの際2000円値引きします）

シミ取り機掛け済





【デザイン】

シンプルでスタイリッシュなデザインが特徴のダイニングチェアです。青色の布地が落ち着いた雰囲気を演出します。



【素材】

耐久性のある布素材を使用しており、長時間の使用でも快適さを保ちます。



- 色: 青

- 素材: 布

- 形状: 楕円形

- 状態: 使用感あり



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>椅子・チェア>>>ダイニングチェア 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ニトリ