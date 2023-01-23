『ベルロイ ベンチャー スリング 9L BRONZE オレンジ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月12日 01時 48分に出品され04月12日 01時 48分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ベルロイのベンチャースリング9Lです。使い勝手の良い内部ポケットや収納量に応じてバッグの厚さが自動的に調節されるなど、機能性バツグンのスリングバッグです。また、素材はベルロイオリジナルの特殊なもので、防水性能や引っ掻きなどに対する強度などが高く、独特の風合いがあります。色はBRONZEというくすんだオレンジ系の色です。



使用頻度はそこまで高くないため、状態は良い方かと思います。中古品だとご理解頂ける方のご検討をお待ちしています。



定価: 23,200円



容量: 9L

重量: 400g

外寸: 240 × 360 × 100 mm



素材:

ベルロイでは、ペットボトル、産業用ナイロンの切れ端、漁網などのリサイクル資源を原料とするファブリックを使用しています（素材構成をご確認ください）。



素材構成:

70% リサイクルナイロン, 15% リサイクルポリエステル, 5% プラスチック, 5% その他の素材, 5% ナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ベルロイ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ベルロイ

ベンチャー

スリング

9L

BRONZE

オレンジ