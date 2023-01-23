『【希少】ポールスミス ステンカラーコート 千鳥柄 マルチストライプ 比翼【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月15日 11時 25分に出品され05月15日 11時 25分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【希少】ポールスミス ステンカラーコート 千鳥柄 マルチストライプ 比翼



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【状態】

表面右下部分にほつれがありますがボタンを閉めると隠れる部分のため目立ちません。





大手リユース店にて購入いたしました。



【素材】

ウール



【サイズ】

M



【平置き寸法】

肩幅：約49cm

身幅：約56cm

袖丈：約60cm

着丈：約93cm



平置き実寸で計測しております。

多少の誤差はご容赦ください。



中古品の為、ご理解のある方にお譲り致します。

気になるところがあれば、お気軽にコメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】ポールスミス

ステンカラーコート

千鳥柄

マルチストライプ

比翼