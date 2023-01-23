『【sora様専用】ノルディカニッセ イルムス④【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 04時 57分に出品され03月31日 04時 57分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※購入する方にお願い（必読）



ノルディカニッセが好きで長年集めて参りましたが、増え過ぎてしまった為、思い切って一部手放す事に致しました。思い入れがありますので、転売目的の方、とりあえず買って手放す方には、出来ればお譲りしたくなく…。お金を出して購入して頂くのにナンセンスなお願いだとは思うのですが、自分も引き続きウォッチしていくにあたり、高額転売とか見たくないのです。コレクターの方はわかると思いますが、自分の出品物でなくても『あ！これはこないだ別の方が出品されてたな』ってありますよね。自分が出品したものはなおさら悲しいです。

手数料、送料プラスしたくらいの良心的な金額ならぜんぜん良いんですが…。



で、高額転売を防ぐには、自分も高額で出品すれば良いのかな？と思ったので、不本意ながら高額設定です(・・;)

でも、本当に欲しい方には届いて欲しいので、購入前に『転売目的ではないですよ』とコメント下されば、お値下げさせて頂きます。（購入後のお値下げは出来ませんm(_ _)m）



それでも、やっぱり不要になる事はある訳で、その為のフリマサイトでもありますから、せめて今シーズン、来シーズンくらいはお手元で楽しんで頂けますと幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました♪



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ニッセは個体差が大きいので、なるべく現物のお写真をたくさん撮るようにしています。

ですので、新品ではありますが、開封、撮影した品物であるという点をご理解、ご了承頂ける方の購入をお願いいたしますm(_ _)m

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大切にして下さる方のところに(*˘︶˘*).。.:*♡



輸入品である為、また職人さんの手作り品である為、細かな事を気にされる神経質な方の購入はお控え下さいませ！



※リクエストはお受けしておりません。

※マイペース出品です^^;



ノルディカ ニッセ NORDIKA nisse

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テイスト···北欧



素材···木製 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>置物 商品の状態: 新品、未使用