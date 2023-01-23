『DIESEL T-Week-Ls テテ着用【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 13時 11分に出品され03月11日 13時 11分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在248件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BTS のVがSlow dancing で着用していました。

定価 31,800



傷汚れ等ないです。

古着にご理解いただける方のみご購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ DIESEL

T-Week-Ls

テテ着用