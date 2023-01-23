『【美品】adidasアディダス PRIMEBLUE トラックジャケット 2XL【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 16時 03分に出品され03月11日 16時 03分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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アディダスのトラックジャケット（ジャージ）です♫

PRIMEBLUE

FIREBIRD

ファイヤーバード



光沢あるグリーンがめちゃくちゃ美しく上品でオシャレです♫

グリーンなのでどこかレトロな懐かしさもありめっちゃカッコイイしカワイイです♪

男性でも女性でも着こなして頂けるかと思います♪

サイズも2XLなのでビッグシルエット、オーバーサイズ、ゆるだぼでも着用可能♫

目立つ傷、汚れありません☆

古着になりますのでusedにご理解頂ければ幸いです♪



サイズ

XO（2XL）

肩幅約55

身幅約60

着丈約69

素人寸法になりますので多少の誤差はご了承下さい。



まとめ買い大歓迎！お安くします♪



こちらでまとめて見れます

#tysmens 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【美品】adidasアディダス PRIMEBLUE

トラックジャケット 2XL