『ジュンヤマン リーバイス コラボTシャツ S eye【お歳暮】』はヤフオクでから05月04日 23時 27分に出品され05月04日 23時 27分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|S
|ブランド:
|アイコムデギャルソンジュンヤワタナベマン
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落札価格9750円
326 入札履歴
終了
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