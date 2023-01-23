『ジュンヤマン リーバイス コラボTシャツ S eye【お歳暮】』はヤフオクでから05月04日 23時 27分に出品され05月04日 23時 27分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 eye コムデギャルソン ジュンヤワタナベマン

リーバイス コラボ Tシャツ



サイズ…S

肩幅...45cm

身幅...54cm

袖丈...23cm

着丈...65cm



カラー...ホワイト



柄・デザイン...プリント（ロゴなど）



状態…3回ほど着用しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アイコムデギャルソンジュンヤワタナベマン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ジュンヤマン リーバイス コラボTシャツ S eye