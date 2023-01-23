『Y337【未使用級】ポーター／タンカー ロールバッグ ミニボストン ドラム Ｌ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月15日 05時 49分に出品され03月15日 05時 49分に終了予定です。即決価格は10,440円に設定されています。現在927件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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大手リユースショップ（AACD加盟店）にて

真贋鑑定済になります。安心してご購入ください。





【 #K2の鞄 】



【 #K2のメンズブランド品 】





↑ぜひご覧ください⸜(’ᵕ’)⸝







［商品情報］

✳︎寸法：

横幅：約35cm



高さ：約16.5cm



持ち手：約55cm



誤差についてはご容赦ください(>_<)





＊仕様：

メイン収納：1室



表：ポケット×1（スナップボタン）

サイドポケット×1（スナップボタン）



裏：ポケット×3



内側：ポケットなし



付属品：なし





✳︎ブランド：吉田カバン／PORTER／TANKER





✳︎素材：ナイロン





✳︎カラー：ブラック（黒）





✳︎商品の補足（傷汚れ・デザインの補足など）：



DRUMBAG ROLLBAG

ダッフルバッグ ボストンバッグ

ドラムバッグ 肩掛け 通学

メンズ レディース ユニセックス







［発送関連］



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［その他注意事項］

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✳︎商品の状態に関しては、写真、商品説明欄に

記載しております。使用回数、購入時期など

はお答えできませんので、ご了承ください。

写真の追加もお断りしております。



✳︎中古品にご理解のある方のみ、ご購入をお願い

いたします。



✳︎その他、注意事項についてはプロフィール欄

に記載しております。

ご購入前に必ずご確認くださいませ♪







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↑ぜひご覧くださいませ(人୨୧ᵕ̤ᴗᵕ̤) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Y337【未使用級】ポーター／タンカー ロールバッグ ミニボストン ドラム Ｌ