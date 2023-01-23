『beatles capitol test (MEGA RARE TEST!!)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 21時 03分に出品され03月03日 21時 03分に終了予定です。即決価格は43,120円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 beatles capitol test (盤面プリントのないcapitolテスト盤2タイトルMEGA RARE TEST!!)



別セットでの販売もしておりますので無くなった時点で販売を終了させていただきます。テスト盤は初CD化の時のものです。よろしくお願いいたします。



今月限定特価です。 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>洋楽 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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