『Calvin Klein ウエスト スリングバッグ クロスボディー 新品未使用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 14時 50分に出品され03月03日 14時 50分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在680件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Calvin Klein ウエスト スリングバッグ

クロスボディー

新品未使用

カラー→ブラック

ポケットが中に1つあります。

新品未使用ですが、自宅保管です。

ご理解いただける方よろしくお願い致します。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: カルバンクライン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ Calvin

Klein

ウエスト

スリングバッグ

クロスボディー 新品未使用