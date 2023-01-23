『YSL ymen香水60ml ★新品美品★ -3600円割引済み ★ 値段交渉可【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 09時 20分に出品され04月15日 09時 20分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024/11/23に購入し、そこから3プッシュ程くらいしか使っておりません。新品同等品で箱付きです。即購入OKです。

※値段交渉可能です。コメント下さい。

※実物写真必要であれば追加しますのでコメント下さい。





(香り)

男女共に使えるような爽やかな香りです。

アロマティックラベンダーと、官能的なウッディのコントラストが美しい、ミネラルウッディフレグランス。クリーンでセクシーな二面性が、ブルーの波のようにぶつかり合う。爽やかさのなかに落ち着きを感じさせる香り。



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人気シリーズ···リブレ



種類···オードトワレ



総容量···50〜99ml



容器の形状···スプレー 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: イヴサンローラン