『ヘルノ ビンテージ バッグ ハンドバッグ ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 16時 10分に出品され03月23日 16時 10分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在918件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ヘルノ HERNO



ビンテージバッグになります。

使用感は少しありますが、これからも活躍出来るバッグになります。



黒色

縦20 横29 マチ14 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヘルノ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ヘルノ ビンテージ バッグ ハンドバッグ ブラック