『コムデギャルソンオムプリュス 24AW PN-B018 ボタンシャツ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 11時 03分に出品され03月13日 11時 03分に終了予定です。即決価格は18,920円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コムデギャルソンオムプリュス

24AW PN-B018ボタン装飾長袖シャツ



商品詳細



品番:-



商品の状態:Aランク（使用感の少ない商品）



参考定価:-



ブランド:COMME des GARCONS HOMME PLUS

/ コムデギャルソンオムプリュス

サイズ:XL



実寸:

肩幅56.5cm

身幅71cm

着丈90cm

袖丈66cm



色：ブラック



素材:画像参照



重さ:-



付属品:タグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: コムデギャルソン

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ コムデギャルソンオムプリュス

24AW

PN-B018

ボタンシャツ