『コムデギャルソンオムプリュス 24AW PN-B018 ボタンシャツ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月13日 11時 03分に出品され03月13日 11時 03分に終了予定です。即決価格は18,920円に設定されています。現在894件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|XL(LL)
|ブランド:
|コムデギャルソン
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落札価格18920円
894 入札履歴
終了
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