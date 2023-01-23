『peakdesign エブリデイバッグパック ジップ 20L ミッドナイト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月07日 01時 59分に出品され05月07日 01時 59分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 今年の7月に購入し10回ほど使用しました。

カメラ機材売却に伴いこちらを出品します。



素材の特性からスレが白く残りやすいため、多少スレが見れますが全体的に良い状態です。



付属品は写真のもので全てです。

ディバイダーが通常2枚付属ですが、保守部品として一枚購入したものを追加でお譲りします。



ご検討よろしくお願い 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ピークデザイン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ peakdesign

エブリデイバッグパック

ジップ

20L

ミッドナイト