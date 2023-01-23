『Technics テクニクス EAH-DJ1200 ブラック ステレオヘッドホン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 22時 48分に出品され03月12日 22時 48分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在65件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TechnicsのDJ1200ステレオヘッドホンになります。

使用に伴う傷等ございますので神経質な方のご購入はお控えください。

まだまだ使えるお品です、この機会にいかがですか？

付属品はコードのみとなりますのでご了承ください。



【主な仕様】

EAH-DJ1200

型式密閉型ダイナミックステレオヘッドホン

ドライバーユニット直径40 mm

再生周波数帯域8 Hz ～ 30,000 Hz

インピーダンス

（着脱カールコード使用時）45 Ω

音圧感度106 dB/mW

最大入力2,500 mW（IEC（※5））

使用温度範囲0 ℃～40 ℃

使用湿度範囲35 ％RH ～ 80 ％RH（結露なきこと）

質量約 233 g（コード除く）

付属品着脱ストレートコード：約 1.2 m

（直径3.5 mm、ステレオミニプラグ、24K金メッキ、L型）

着脱カールコード（伸長時）：約 1.5 m（約 2.2 m）

（直径3.5 mm、ステレオミニプラグ、24K金メッキ、L型）

ステレオミニ標準プラグアダプター（着脱カールコード専用）

キャリングポーチ



#Panasonic

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#TechnicsDJ1200

#DJヘッドホン 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: テクニクス