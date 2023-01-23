『RAZER BLACKSHARK V2 HYPERSPEED【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 16時 48分に出品され03月27日 16時 48分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在195件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 新品定価19800円

開封後三時間ほど使用して箱に戻しました。

昨日購入したのですが思った性能とは異なっていたため出品致します。2.4GHz無線ヘッドセットです。

VALORANTなどのFPSゲームで試してみましたが定位はしやすいように感じます。

マイクの性能も良好でボイスチャットにも最適です。





RAZER

BLACKSHARK V2 HYPERSPEED

VALORANT

APEX

FENNEL

ヘッドセット

ヘッドフォン

パッシブノイズキャンセリング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い