『ビジネススーツケース SSサイズ 機内持ち込み可能【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 04時 41分に出品され03月15日 04時 41分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 訳あり新品未使用品





1609-青色



素材: PC+ABS



・海外でも安心のTSAロック搭載

・多段式伸縮キャリーバー

・360度回転8輪キャスター

・専用スーツケースカバー付き

サイズ本体サイズ：41*41*22ｃｍ

全体サイズ：46*41*22ｃｍ

運送サイズ：120サイズ

重さ：約3.9kg

容量：約36リットル

宿泊：1~3泊（目安）



※本体サイズ：スーツケース本体部分のサイズ

※全体サイズ：取っ手やキャスター等突起物を含むスーツケース全体のサイズ

(特徴など)

１、丈夫で軽量PC+ABS原料、耐久性、耐荷重性、圧縮強、軽量、耐磨耗。



２、 静穏、耐久性に優れた高品質キャスターは、自由に360度回転し、旋回時や悪路の走行も安定しています。



３、多段階調節可能なアルミ合金ハンドルは、丈夫で状況に合わせて、使い分けができて便利です。（※バーを伸ばした際にぐらつきを感じる場合がございますが、ハンドルは金属で出来ており、寒暖の差による金属の収縮によってバーが出なくなるのを防ぐ為、多少の遊びを持たせて製造されています。段階調節ができるのであれば不具合ではございまんので予めご了承ください。）



４、内装は高品質ポリエステルを採用し、中にパソコンや、洗面用品などを収納できるポケットが多数付いていて、短距離や長距離の出張に対応できる。汚れが目立ちにくい配色となっています。



カラー...ブルー



キャリーケースサイズ...S(〜3泊)



特徴...機内持ち込み可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ビジネススーツケース SSサイズ 機内持ち込み可能