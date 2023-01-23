『宇宙戦艦ヤマト2202ロックグラスセット 3個セット【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 00時 48分に出品され04月01日 00時 48分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>キャラクター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|バンダイ
R/*Iさん
¥ 10500
パチ組ジャンク品 MG V作戦
¥ 8580
【週末特価】【新品未開封】METAL ROBOT魂 ゼウスシルエット
¥ 12778
アルファマックス ダークアドヴェント アイシス
¥ 9685
未組立 内袋未開封 ゾイド ブロックス マトリクスドラゴン ZOIDS
¥ 9749
【WARHAMMER】「DOMINION」AOS ウォーハンマー 新品未開封
¥ 17112
BANDAI MG 1/100 ガンダムTR-1［ヘイズル・アウスラ］
¥ 7800
VF-25F メサイアバルキリー リニューアルVer. 早乙女アルト機
¥ 9750
デジモン オメガモン プラモデル
¥ 7020
スターウォーズ プラモデル 1／2 BB-8
¥ 11699
USA版 バズ・ライトイヤー 名刺置き
¥ 7799
ミニプラ ゴッドキングオージャー、タランチュラナイト、勇動キングオージャー5種
¥ 13000
30MS まとめ売り
¥ 7254
ブロックヘッド 1/48 タカラ ダグラム プラモキット
¥ 9360
エヴァンゲリオン Mark.6 RG 覚醒 カヲル プラモデル 【全塗装完成】
¥ 15972
A41 【初回限定】ドラグーンV（ビクトリー）初代当時品 レア 新品未開封
¥ 8190
コトブキヤ 創彩少女庭園 水着 3点セット
¥ 12000
【素組み完成品】EZ-036 HMMデススティンガー ヒルツ仕様
¥ 12727
落札価格8424円
464 入札履歴
終了
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