『宇宙戦艦ヤマト2202ロックグラスセット 3個セット【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 00時 48分に出品され04月01日 00時 48分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在464件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品概要】

ヤマト2202のグラスセットは、ファン必見のアイテムです。3個のグラスがオリジナルボックスに収められており、コレクションやプレゼントにも最適です。



【デザイン】

各グラスにはヤマトのロゴが施されており、ファンの心を掴むデザインとなっています。日常使いにも適したシンプルさが魅力です。



【素材とサイズ】

高品質なガラス製で、容量は約300ml。耐久性にも優れ、長くご愛用いただけます。



- 商品名: ヤマト2202 グラスセット

- 数量: 3個セット

- 素材: ガラス

- デザイン: ヤマト2202のロゴ入り

- サイズ: 約300ml

- パッケージ: オリジナルボックス入り



ご覧いただきありがとうございます。

もう手に入ることはないと思います

バカラグラスと同じ様なデザインとサイズで

現在上映中の3199を見ながらロックウイスキーはいかがですか？

限定商品のため他でも出品していますので

売り切ればご容赦下さいませ

早い者勝ちでよろしくお願いいたします

プレミアム価格になりますが今後高騰すると思われます

ご検討くださいませ 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>模型・プラモデル>>>キャラクター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バンダイ