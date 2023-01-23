『PRADA Backpack Outlet 1BZ066【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 04時 48分に出品され03月27日 04時 48分に終了予定です。即決価格は72,600円に設定されています。現在632件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブラック

型名...バックパック

柄/種類...ポコノ(ナイロン)

バッグサイズ...M

柄/種類...サフィアーノ

柄/種類...ポコノ(ナイロン)

バッグサイズ...S



[ブランド】





プラダ/ PRADA





【モデル）





バックパック アウトレット品





【型番】





1BZ066





[素材】





ナイロン





[カラー】





ブラック





[状態】ランク SA

外側 : 少々ヨレやシワ、持ち手やショル

ダーに若干クセ、底鉄含め金具に少しス

レがございます。





【サイズ】 H：約 24cm x

約 11cm

ショルダー：約 72cm （最大）





W：約 23cm x D:





[仕様）

開閉式 ：ダブルファスナー

外側： ファスナーボケットx1

内側： ファスナーボケットx1、

ンポケットX1





ォープ





【付属品】

証助畫

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ギャランテ ィ、保存袋、弊社販売 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA

Backpack

Outlet

1BZ066