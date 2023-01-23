『ルイヴィトン ショルダーバッグ エピ ノエ M44004 ボルネオグリーン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 19時 01分に出品され03月03日 19時 01分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...グリーン

ルイヴィトン/柄...エピ

ヴィンテージになりますがとても人気のショルダーバッグです。

持ち手横の皮部分 画像にある紫色の〇印部分が薄汚れがあります。

長期保管の為ご了承下さい。

黒丸は少しペン傷がございます。こちらもご了承下さい。

ベタつきはございません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイヴィトン ショルダーバッグ

エピ

ノエ

M44004

ボルネオグリーン