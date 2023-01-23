『SONYノートパソコン VAIO 第8世代 SSD1TB オフィス付 :S414【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 23時 31分に出品され03月18日 23時 31分に終了予定です。即決価格は20,709円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|バイオ
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落札価格20709円
537 入札履歴
終了
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