『SONYノートパソコン VAIO 第8世代 SSD1TB オフィス付 :S414【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 23時 31分に出品され03月18日 23時 31分に終了予定です。即決価格は20,709円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ※フォローするだけでマウスプレゼント！ご購入の際に取引画面で「フォロープレゼント希望」とコメントしてください★





大人気のVAIO！薄型、軽量、高性能ノートパソコンです

VAIOならカフェでも恥ずかしくないですよね？



SSDは新品の大容量1TB搭載しています。それも超高速NVMeタイプです！ Windowsもアプリも動画もサクサク、ストレスなしで動作します



Microsoft Office 2021最新版をインストール済（追加費用なしでオンラインでもオフラインでもずっと使えます）



電源ボタンONですぐ使えます



✋１台限定、早い者勝ち！



他スペックのPCはこちら☟

#パソコン初心者教室★フォロワー割引あり



スペック



【OS】

Windows11 正規ライセンス認証済



【CPU】

Intel Corei5 8250U メンテナンス済



【メモリ】

8GB 純正



【SSD(新品)】

爆速 1000GB(1TB)

※MSI SPATIUM M371



【ディスプレイ】

13.3型ワイド/フルHD



【カメラ】

高画質WEBカメラ



【HDMI】

大画面テレビに出力可能



【WIFI】

高速無線LAN通信



【Bluetooth】

搭載



【SDカード】

搭載



【USBポート】

3.0 x 3



【ドライブ】

なし



【カラー】

シルバーメタリック



【本体サイズ】

約幅322×奥行216.5×最厚部17.9mm



【重さ】

約 1.07kg



【バッテリー駆動】

7時間34分 ※節約モード（Windows予測参考値)



【付属品】

ACアダプター





インストール済みの便利なアプリ



【オフィス】

Microsoft Office 2021最新版（永続正規品、ライセンスキー）

Word、Excel、PowerPoint、Outlook等



Libre Office



【ブラウザ】

Google Chrome、Microsoft Edge



【ウィルス対策】

Windows Defender



【コミュニケーション】

LINE、ZOOM、SKYPE



【エンターテインメント】

iTunes、Spotify、Kindle



【動画編集】

Shotcut

プロ並みの機能を持つ動画編集ソフト



他にもたくさん



※商品の状態は画像を参照 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バイオ