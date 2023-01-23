『◆希少◆美品◆ NIXON BANKS ニクソン バンクス 白×黒【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 14時 59分に出品され03月09日 14時 59分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NIXON ニクソン バンクス

COUNT IT THE BANKS 白×黒



大切に収納ボックスに保管していた腕時計です。



長期保管のため、わずかな擦れがありますが、全体的に状態は良好だと思います。



電池切れのためメンテナンスが必要な商品になります。

通電未確認、動作未確認になりますので、ジャンク出品となります。ご理解いただける方に。





※画像にあるものが全てになります。

※写真に写りきれていない小さな傷や見落としがある可能性があります。

※中古品であること、状態の視感、見解、価値感に関しては個人差があることを必ずご理解の上、掲載画像でのご判断をお願いいたします。



返品・返金はお受けできません。



自宅保管にご理解いただける方にお譲りしたいと思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ニクソン

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メンズ

時計 タグ ◆希少◆美品◆

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