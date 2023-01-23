『ルイヴィトン モノグラム シマーボストンバッグ 再値下げお値下げ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月16日 15時 04分に出品され04月16日 15時 04分に終了予定です。即決価格は110,000円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···シルバー



正規店で購入した正規品です



ハンドルは使用感はございますが、外側内側ともに

目立つキズは素人目線ですがないと思います。

購入時は少しは使用していましたが、そのあとは大切に保管しておりました。

華やかで、お洋服がシンプルでもオシャレに見えますし、これからの季節は薄手になり、肩からもかけられたりします。

たくさん入りますし、重宝すると思います。

30〜40万ほどでした。

ルイヴィトンも大変値上がりしておりますので、この機会にいかがですか？

よろしくお願い致します。

すり替え防止のため、返品はご遠慮頂きたいです。



お値段交渉も承りますので、よろしくお願いします



コメントなしの即購入OKです



※保管場所は【喫煙無し】【ペット無し】の環境です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

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バッグ タグ ルイヴィトン

モノグラム

シマーボストンバッグ

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