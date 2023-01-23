『引っ越し直前の為、激安‼️ SHARP ドラム式洗濯機 ES-S7A【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月22日 17時 38分に出品され03月22日 17時 38分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SHARP ドラム式洗濯機 ジャストサイズドラム ES-S7A



スリムなドラム式洗濯機です！



洗濯機収納スペースの扉に当たって出来てしまったスレ(キズ)があります。

使用には特に問題はございません(^^)



動作確認済み。



水洗い出来ないものの消臭も出来ます！！



中古品であることをご理解いただける方のみ、ご購入くださいませm(__)m



【高効率洗浄】

ES-S7Aは、プラスマスター機能を搭載し、洗浄力を最大限に引き出します。これにより、衣類をより清潔に保つことが可能です。



【コンパクト設計】

設置スペースを考慮したコンパクトなデザインで、限られたスペースでも使いやすいです。



【多機能性】

洗濯と乾燥を同時に行えるため、時間を節約し、効率的な家事が実現します。



- 型番: ES-S7A

- 洗濯容量: 7kg

- 乾燥容量: 3.5kg

- ブランド: SHARP

- 色: ホワイト

- ドアのタイプ: 前開き

- 特長: プラスマスター機能



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャープ