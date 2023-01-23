『激美品✨HERMES エルメス エールバッグMM トワルオフィシェ ハンドバッグ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 17時 32分に出品され03月06日 17時 32分に終了予定です。即決価格は89,700円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 激美品



HERMES HERBAG エルメス エールバッグMM トワルオフィシェ シルバー金具 ハンドバッグ トートバッグ 2way



水濡れ防止をおこない

ダンボールで発送を予定しております。



・状態

とても

綺麗です





ご購入前にお読みください



古着、中古品であることをご理解の上、ご検討ください。



傷や汚れ等画像にてご確認下さい。



汚れ等確認はしていますが、見落としがあるかもしれません。



⚠️すり替え防止！のため⚠️

返品交換返金はできません。







エルメス バッグサイズ···MM 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: エルメス

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レディース

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エールバッグMM

トワルオフィシェ ハンドバッグ