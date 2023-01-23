『A Bathing Ape ダウンジャケット S イエローカモ エイプ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 13時 35分に出品され04月07日 13時 35分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: A Bathing Ape

- サイズ: S

- 色: カモフラージュ（ベージュ、黒、緑）迷彩柄

- 素材: ダウンジャケット

- デザイン: ボタン留め、ダブルジップ



着丈64 身幅平置き51

袖丈（首元の切り替え部分から袖口までの長さ）73

素人採寸です誤差お許しください。





着用頻度は高くないので目立つダメージなく美品かと思います。ですが新品ではございませんので古着にご理解ある方に。



ブルーのカモ（フード型）のダウンジャケットも出品中。



コメント無し即購入OKです^_^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ A

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Ape

ダウンジャケット

S

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