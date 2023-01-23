『The REAL McCOYS BUCO J-100 茶芯 36 ホースハイド【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月04日 17時 49分に出品され03月04日 17時 49分に終了予定です。即決価格は65,602円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪︎BUCO/The REAL McCOYS

▪︎J-100 シングルライダースジャケット

▪︎表地 ホースハイド（ベジタブルタンニン鞣し）

▪︎裏地 レーヨン100%

▪︎カラー ブラック/茶芯

▪︎36サイズ

▪︎袖、胸、フロントジップ全てTALON製

▪︎購入時価格20万円（現在定価は26万円弱）



5年前、リアルマッコイズ直営店購入しましたが、あまり着用する機会がなかった為出品いたします。



袖口に若干のスレはございますが、その他極端な汚れや大きな傷等はありません。

また、雨の日は着用はしておりません。

革自体のシワはあまり入っておらず、硬いままです。

これから着て馴染ませていただくと、育て甲斐があるかと思われます。

詳しく写真を載せておりますので、ご参考ください。



以下を同梱いたします。

・純正ハンガー

・不織布カバー

・購入時のショッパー





肩幅···43cm

身幅···48cm

袖丈···61cm

着丈···58cm



※折りたたんで発送する場合がございます。

何卒ご理解くださいませ。





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ザリアルマッコイズ THE REAL McCOYS

ブコ BUCO

ジョーマッコイ JOE McCOY

ショット SCHOTT

ルイスレザー Lewis Lether

666

ステュディオダルチザン STUDIO DARTISAN

フルカウント FULL COUNT

ウエアハウス WAREHOUSE

シルバーストーン SILVER STONE

グランドオールズ GROUND ALLS

デラックスウエア DELUXEWARE

ダリーズ DALEES＆Co 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ブーコ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ The

REAL

McCOYS

BUCO

J-100

茶芯

36

ホースハイド