『SHARP ドラム式洗濯機 ES-S7E-WR (集荷12/13まで)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 17時 15分に出品され03月11日 17時 15分に終了予定です。即決価格は25,520円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 単身赴任が終わり帰省する為、出品しました。

中古で購入して約2年間使用しましたが、特に目立った破損やキズはありませんが、中古品につき神経質な方や気になる方はご遠慮ください。

ご不明な点がございましたらご連絡ください。



一人暮らし、ペットなし、非喫煙、清掃済です。



引越しに伴い、2024年12月13日までの集荷でお願いします。

合わせて冷蔵庫も出品しましたのでご検討ください。



気持ちの良いお取引ができるよう

心掛けております。



お気軽にお問い合わせ下さい。

宜しくお願い致します。



#シャープ



カラー···ホワイト

洗濯乾燥容量···洗濯：7kg|乾燥：3.5kg

洗濯容量···7kg

乾燥容量···3.5kg

標準使用水量(洗濯時)···～80L未満

洗濯機スタイル···洗濯乾燥機 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャープ