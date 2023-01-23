『DOLCE&GABBANA トートバッグ レース A4可 レザー 花 保存袋【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 05時 11分に出品され03月18日 05時 11分に終了予定です。即決価格は12,545円に設定されています。現在152件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◯購入元◯

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

大手リユース店・古物市場



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○ブランド○

DOLCE＆GABBANA

ドルチェ&ガッバーナ

ドルガバ



○アイテム○

トートバッグ バッグ 肩がけ レース 花

大容量 A4収納可能



○サイズ○

縦…31cm(ハンドル込み46cm)

横…47cm

マチ…16cm

※素人寸法のため多少の誤差はご了承ください。



◯仕様◯

マグネット開閉

内側…ファスナーポケット×1

ミニオープンポケット×1



◯付属品◯

保存袋 ギャランティカード タグ



○素材○

キャンバス レザー



○色○

ライトグリーン



○状態○

ちょっとしたスレや使用感は多少ございますが中古品として概ね良好で、まだまだお使い頂けるアイテムです。

あくまで主観となりますので写真を良くご確認ください。



○配送○

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

お急ぎの方はコメント頂けますと幸いです。



あくまで中古品であることにご理解いただける方のご購入をお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ DOLCE&GABBANA

トートバッグ

レース

A4可

レザー

花

保存袋